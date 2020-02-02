Nesrin Cavadzade'den olay açıklamalar taciz itirafı çok konuşulacak
Aşk Tesadüfleri Sever filminin başrolü Nesrin Cavadzade'den özel hayatına dair samimi itiraflar geldi. Taciz itirafı, olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde galası düzenlenen Aşk Tesadüfleri sever filminin başrolü Nesrin Cavadzade, Hürriyet'e verdiği röportaj ile dikkatleri üzerine çekti. Filmin gala gecesinde giydiği iddialı kıyafetiyle oldukça konuşulan Cavadzede, taciz itirafında bulundu.
Hollywood ünlülerinin de dahil olduğu #metoo hareketi üzerine taciz itirafında bulunan Nesrin Cavadzade, hiç tacize uğramadığını fakat kendisinin birini taciz etmiş olabileceğini söyleyerek herkesi şaşırttı.
Cavadzede, ''Setlerde başınıza gelen taciz olayları oldu mu?'' sorusuna şu sözlerle cevap verdi:
''Ben çok sivri bir tipim. Kim taciz edebilir? Ben yaşamadım ama birilerini taciz etmiş, köşelerde sıkıştırmış olabilirim. Kimse de şikayetçi olmadı. Bu kadar söyleyeyim!''
Bu itirafı üzerine güzel oyuncuya ''Hiç birini aldattınız mı?'' sorusu sorulunca ise yine beklenmedik bir cevap geldi: