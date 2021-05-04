Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisi için bakın ne yazdı vedası olay yarattı

Bu sırada Eda Ece o gün seti olmamasına rağmen Yeşilyurt'u görmek için çekime geldi. Yeşilyurt, Ece gelince görevini yardımcısına devredip bir süre sohbete daldı. Çekimin uzaması üzerine de ortam gerildi, çok üşüyen ve "İşi bitirip öyle sohbet etseydiniz" diyen Cavadzade ile Yeşilyurt arasında gerilim yaşandı.



