Nesrin Cavadzade seksi pozlarıyla aşk haberlerini tiye aldı! Yalanlamakla yetinmedi...
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, adı aşk dedikodularına karışınca sosyal medya hesabından yalanlamıştı, bir de seksi kıyafetiyle o haberleri tiye alınca olay oldu.
Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı ve milyonlarca kişi tarafından beğenildiği için ikincisi çekilmeye başlanan Aşk Tesadüfleri Sever filminin, oyuncuları Nesrin Cavadzade ve Yiğit Kirazcı hakkında magazin dünyasını sallayan aşk iddiası ortaya atıldı.
Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade ise vakit kaybetmeden sosyal medya hesabı Instagram'dan bu haberlerin yalan olduğunu, ''Yalan haber, teşekkürler'' paylaşımında bulunarak dile getirmişti.
Güzel oyuncu, rol arkadaşı Yiğit Kirazcı ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından kesin dille haberleri yalanlarken bir de Instagram hesabından bu haberleri tiye aldı.
Hakkında çıkan aşk haberlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tiye alan seksi oyuncu Cavadzade, mini şortuyla verdiği pozları "Haberlere gülüyorum" notuyla paylaştı.