Nesrin Cavadzade seksi pozlarıyla aşk haberlerini tiye aldı! Yalanlamakla yetinmedi...

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı ve milyonlarca kişi tarafından beğenildiği için ikincisi çekilmeye başlanan Aşk Tesadüfleri Sever filminin, oyuncuları Nesrin Cavadzade ve Yiğit Kirazcı hakkında magazin dünyasını sallayan aşk iddiası ortaya atıldı.