Nesrin Cavadzade dış görünüşünü eleştirenlere öpücüklü cevap verdi
Yasak Elma dizisinin oyuncusu Nesrin Cavadzade, dış görünüşünü eleştirenlere öpücüklü cevap verdi.
Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, dış görünüşünü eleştirenlere sosyal medya hesabı Instagram'dan yanıt verdi. Son olarak "Erkek dediğin maymundan hallice olur" sözleriyle konuşulan Cavadzade, kilosu ve kaşları nedeniyle eleştirilmişti.
Cavadzade Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafın altına "Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var; kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım, öptüm" notuyla paylaştı.
Öte yandan Cavadzade'nin başrol oynadığı 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' filminin galasında erkekler hakkında söyledikleri çok konuşulmuş, Cavadzade'nin 'çirkin erkek' sevgisi dilden dile yayılmıştı ki güzel oyuncu, bu durumdan muzdarip olduğunu dile getirdi.
Cavadzade, ''Aşk Tesadüfleri Sever 2" filminin partisinde gazetecilerle bir araya gelmiş ve magazin muhabirleri güzel oyuncuya, rol arkadaşı Yiğit Kirazcı ile aralarında çıkan aşk dedikodularını sormuştu. "Yiğit çok yakışıklı" diyen Cavadzade, kendisinin çirkin erkeklerden hoşlandığını söylemişti.