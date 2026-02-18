BIST 14.524
DOLAR 43,76
EURO 51,85
ALTIN 6.924,39
HABER /  EKONOMİ

Nespresso’nun yeni reklam yüzü Hakan Kurtaş oldu

Nespresso’nun yeni reklam yüzü Hakan Kurtaş oldu

Kahve deneyiminin referans noktası Nespresso, Original serisinin iletişiminde yer alacak yeni reklam yüzünü duyurdu. Oyunculuğu, tiyatro ve müzik çalışmalarıyla öne çıkan Hakan Kurtaş, Nespresso’nun kahve, kahve makineleri ve aksesuarlarını odağına alan iletişim çalışmalarında yer alacak.

Abone ol

Hakan Kurtaş’ın yer aldığı yeni reklam filminde, Nespresso’nun benzersiz kahve lezzeti; son teknoloji kahve makinesi ve şık aksesuarlarla birlikte, detaylara odaklanan duyusal ve premium bir anlatımla bir araya geliyor.

Reklam filmi boyunca, Nespresso’nun imzası haline gelen ikonik krema; zengin lezzeti, ayırt edici aroması, özenle tasarlanmış kahve ritüelleri ve tek tuşla elde edilen kusursuz fincan deneyimi ön plana çıkıyor. Hakan Kurtaş’ın karizması ve güçlü ekran dili, Nespresso’nun zanaatkârlıkla şekillenen kahve uzmanlığı ve lezzet mirasıyla doğal ve güçlü bir bağ kuruyor.

Yıl boyu sürecek iletişim yolculuğu

Nespresso ve Hakan Kurtaş iş birliği; kahveyi merkeze alan bir yaklaşımla, kahve makineleri, sürdürülebilirlik ve kahve deneyimi anlatımlarını kapsayacak şekilde; ikonik lezzetlerden yaz dönemine, yılın en özel zamanı olan yılbaşı kahveleri serisine uzanan, çok fazlı bir iletişim yolculuğu olarak devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
AB'de "Made in Europe" tartışması: İtirazlar artıyor
AB'de "Made in Europe" tartışması: İtirazlar artıyor
Müsavat Dervişoğlu'ndan emekli ikramiyesi çıkışı! Numan Kurtulmuş'a sorular sordu
Müsavat Dervişoğlu'ndan emekli ikramiyesi çıkışı! Numan Kurtulmuş'a sorular sordu
Besler’den Yenilenebilir Enerji Yatırımı
Besler’den Yenilenebilir Enerji Yatırımı
Alışverişte yeni dönem! Bakan duyurdu, market fiyatları artık tek ekranda
Alışverişte yeni dönem! Bakan duyurdu, market fiyatları artık tek ekranda
Ziraat Bankası 2025 yılını 161 milyar lira net karla tamamladı
Ziraat Bankası 2025 yılını 161 milyar lira net karla tamamladı
Tedesco'dan Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklama
Tedesco'dan Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklama
Kenan Yıldız’a sert eleştiriler! Sosyal medyada topa tutuldu
Kenan Yıldız’a sert eleştiriler! Sosyal medyada topa tutuldu
Yemeksepeti'nde üst düzey atamalar
Yemeksepeti'nde üst düzey atamalar
Yapı Kredi "Dış Ticaret Finansmanı" araştırmasında 12. kez sektör lideri seçildi
Yapı Kredi "Dış Ticaret Finansmanı" araştırmasında 12. kez sektör lideri seçildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Barış Kurulu'na katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Barış Kurulu'na katılacak
TPAO ve Shell, Bulgaristan'ın Khan Tervel Sahasındaki arama çalışmaları için ortaklık anlaşması imzaladı
TPAO ve Shell, Bulgaristan'ın Khan Tervel Sahasındaki arama çalışmaları için ortaklık anlaşması imzaladı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde 151 noktada ücretsiz iftar sofraları kuracak
Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde 151 noktada ücretsiz iftar sofraları kuracak