Neslihan öldü kardeşlerinin durumu ağır! Tavuk zehirledi sanılmıştı işin aslı başka çıktı
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde yedikleri tavuk yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten, 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetti.Kardeşlerin hayati tehlikesi ise sürüyor. Olayın yaşandığı evde AFAD ve bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tavuk yedikten sonra rahatsızlanan kardeşler F.T. (10), R.T. (12) ve Neslinur Topal, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetmişti.
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin konuya ilişkin çok yönlü çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir." ifadesi kullanıldı.
Olayın yaşandığı evde AFAD Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer ekipleri inceleme yaptı. Odalardaki gaz ölçümünün ardından ekipler numuneler aldı. Ekiplerin çalışmasına bilirkişi heyeti de eşlik etti.
GAZ TESPİT EDİLDİ
Evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit edildi. Gaz yoğunluğunun belirli noktalarda yüksek çıktığı belirtildi.