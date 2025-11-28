BIST 10.937
Neslihan öldü kardeşlerinin durumu ağır! Tavuk zehirledi sanılmıştı işin aslı başka çıktı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde yedikleri tavuk yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten, 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetti.Kardeşlerin hayati tehlikesi ise sürüyor. Olayın yaşandığı evde AFAD ve bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit edildi.

Neslihan öldü kardeşlerinin durumu ağır! Tavuk zehirledi sanılmıştı işin aslı başka çıktı - Resim: 1

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tavuk yedikten sonra rahatsızlanan kardeşler F.T. (10), R.T. (12) ve Neslinur Topal, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetmişti.

Neslihan öldü kardeşlerinin durumu ağır! Tavuk zehirledi sanılmıştı işin aslı başka çıktı - Resim: 2

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin konuya ilişkin çok yönlü çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir." ifadesi kullanıldı.

Neslihan öldü kardeşlerinin durumu ağır! Tavuk zehirledi sanılmıştı işin aslı başka çıktı - Resim: 3

Olayın yaşandığı evde AFAD Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer ekipleri inceleme yaptı. Odalardaki gaz ölçümünün ardından ekipler numuneler aldı. Ekiplerin çalışmasına bilirkişi heyeti de eşlik etti.

Neslihan öldü kardeşlerinin durumu ağır! Tavuk zehirledi sanılmıştı işin aslı başka çıktı - Resim: 4

GAZ TESPİT EDİLDİ

Evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit edildi. Gaz yoğunluğunun belirli noktalarda yüksek çıktığı belirtildi.

