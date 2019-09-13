Neslihan Doğrusöz'den olay bakirelik açıklaması babası Yeşilçam'ın ünlü ismiymiş
İşte Benim Stilim ile tanınıp ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, hiçbir erkekle beraber olmadığını söyledi.
İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan ardından da ameliyatsız bir şekilde cinsiyet değiştirmesi ile gündeme gelen Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde adını da değiştirerek 'Doruk' yaptığını söylemişti. Cinsel yönelimiyle ilgili de açıklamalar yapan Neslihan Doğrusöz, olay bir itirafta bulundu.
33 yaşındaki Neslihan Doğrusöz, Gazeteci Sibel Arna'nın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan 'Sibel Arna ile Sırrı Nedir?' isimli programa konuk olan Doğrusöz, yaşadığı süreci ve bakireliği hakkında da samimi açıklamalar yaptı.
Doğrusöz, çocukluğundan bu yana yaşadığı tüm süreçleri şu sözlerle anlattı:
Hep erkek hissettim: ''Küçüklüğümden beri kendimi hep erkek hissettim. Ablalarımın yataklarının başında Tarkan'ın posteri varken benim Ahu Tuğba ve Hülya Avşar'ın posterleri vardı.
''Bir kız arkadaşım vardı ama ailelerimiz bilmediği için yan yanayken kanka gibi takılıyorduk. El ele gezen çiftlere çok özenirdim.''