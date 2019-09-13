Neslihan Doğrusöz'den olay bakirelik açıklaması babası Yeşilçam'ın ünlü ismiymiş

İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan ardından da ameliyatsız bir şekilde cinsiyet değiştirmesi ile gündeme gelen Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde adını da değiştirerek 'Doruk' yaptığını söylemişti. Cinsel yönelimiyle ilgili de açıklamalar yapan Neslihan Doğrusöz, olay bir itirafta bulundu.