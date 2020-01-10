Neslihan Doğrusöz erkek oldu seks itirafı yaptı Sevda Demirel ile...

Her zaman kendini erkek gibi hissettiğini söyleyen Neslihan Doğrusöz değişiminin ardından kız arkadaşları ile magazin basınının en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Ard arda sevgili değiştiren Neslihan Doğrusöz şimdilerde ise çok popüler biri ile birlikte Sevda Demirel...