Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzmüştü sağlık durumunu anlattı

Neslihan Atagül'ün açıklamaları Instagram'dan yayımladığı videoda şu şekilde yer aldı:

"Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için, binlerce kez teşekkür ederim.''