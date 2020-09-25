Neslihan Atagül'ün Neslican Tay'ı oynayacağı iddialarına Kadir Doğulu sert çıktı
Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın hayatını konu alan Demir Kadın Neslican filmi için genç kadını Neslihan Atagül Doğulu canlandıracağı iddia edildi, eşi Kadir Doğulu bu iddialara ateş püskürdü.
Geçtiğimiz günlerde tek bacağı kesilen ve hayatın içinde olmaya devam eden, mücadeleci, pozitif kişiliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Neslican Tay’ın hayatını anlatan bir filmin çalışmalarının yapıldığı duyuldu. Filmde Neslican’ı da Neslihan Atagül’ün oynayacağı şeklinde haberler bir anda medyada yer almaya başladı.
Ancak durumun apayrı olduğu, Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’nun yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül Doğulu'nun projeyi geri çevirse de bir şekilde tam tersi bir algı yaratıldığını dile getirdi. PR materyali yapılan eşinin kullanıldığını açıklayarak tepki verdi.
Olay Kadir Doğulu’nun açıklamasıyla birlikte bambaşka bir yere oturdu. Doğulu, kendileri dışında yapılan bu açıklamayı çok da iyi niyetli görmediklerini, olayın henüz taze olduğunu ifade ederek aceleye getirildiği imasıyla eşi Neslihan Atagül’ün de isminin PR malzemesi yapıldığına vurgu yaptı.
Doğulu, TV100’ün Magazin Hattı programına yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Reklam malzemesi: ''Onunla ilgili bir açıklama yapacak. Onu beklemek daha iyi olur. Neslihan, bu projeyi sebepleriyle yani kabul etmeme gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi ama yapımcısı, kabul etmediği halde bunu bu biçimde pr malzemesi olarak kullandı.''