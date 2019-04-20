Neslihan Atagül'den eşine sürpriz

Neslihan Atagül'den eşine sürpriz

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'ya Vuslat dizisinin setinde doğum günü sürprizi yaptı. Doğulu, eşinin sürprizi karşısında şaşkınlık içinde kaldı.

Neslihan Atagül'den eşine sürpriz - Sayfa 1

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılının Temmuz ayında dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Kadir Doğulu ile dünya evine girdi.

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Neslihan Atagül'den eşine sürpriz - Sayfa 2

Oyuncu, şimdilerde Vuslat dizisinde oynayan eşi Kadir Doğulu'ya sette sürpriz yaptı.

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Neslihan Atagül'den eşine sürpriz - Sayfa 3

Dizinin çekimlerinde rol gereği masada oturan Kadir Doğulu, çekimlerin başlamasını beklerken hayatının en güzel sürprizlerinden birini aldı. 

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Neslihan Atagül'den eşine sürpriz - Sayfa 4

Başka bir yöne bakarken elinde pastayla yanına oturan eşi Neslihan Atagül'ü gören Doğulu, adeta şok geçirdi. 

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