Neslihan Atagül'den eşine sürpriz
Güzel oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'ya Vuslat dizisinin setinde doğum günü sürprizi yaptı. Doğulu, eşinin sürprizi karşısında şaşkınlık içinde kaldı.
Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılının Temmuz ayında dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Kadir Doğulu ile dünya evine girdi.
17
Oyuncu, şimdilerde Vuslat dizisinde oynayan eşi Kadir Doğulu'ya sette sürpriz yaptı.
27
Dizinin çekimlerinde rol gereği masada oturan Kadir Doğulu, çekimlerin başlamasını beklerken hayatının en güzel sürprizlerinden birini aldı.
37
Başka bir yöne bakarken elinde pastayla yanına oturan eşi Neslihan Atagül'ü gören Doğulu, adeta şok geçirdi.
47