Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bebeklerinipaylaştı! O karelere yorum yağdı...

ÇOCUĞU İLE PAYLAŞTI

Atagül, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda eşinin babalık rolüne övgüler yağdırmış, “Şahit olduğum en iyi babasın!” sözleriyle Kadir Doğulu’nun oğullarına karşı ilgisini ve sevgisini dile getirmişti.

Atagül, bu kez de 5 aylık olan oğlunu ve eşini paylaştı.