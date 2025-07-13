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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bebeklerinipaylaştı! O karelere yorum yağdı...

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bebeklerinipaylaştı! O karelere yorum yağdı...

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, mart ayında dünyaya gelen oğulları Aziz ile ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bebeklerinipaylaştı! O karelere yorum yağdı... - Resim: 1

Magazinin yakından takip ettiği ikili, minik oğullarıyla çekildikleri bir kareyi sosyal medyada paylaşarak görenlerin içini eritti. Atagül’ün “Canlarım benim” notuyla paylaştığı aile fotoğrafı, kısa sürede gündem oldu.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bebeklerinipaylaştı! O karelere yorum yağdı... - Resim: 2

Gözde çiftler denince akla ilk gelen isimlerden biri kuşkusuz Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bebeklerinipaylaştı! O karelere yorum yağdı... - Resim: 3

İLİŞKİLERİ 2016 YILINDA BAŞLADI

Fatih Harbiye dizisiyle başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüş, çift 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu. İlişkilerini her daim gözlerden uzak yaşamayı seven

ÇOCUK SEVİNCİ YAŞADILAR

ikili, birkaç ay önce ilk kez anne baba olmanın heyecanını tattı.
Mart ayında dünyaya gelen oğullarına Aziz adını veren çift, özel hayatlarını genelde gizli tutsa da, arada bir yaptıkları paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşüyor.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bebeklerinipaylaştı! O karelere yorum yağdı... - Resim: 4

ÇOCUĞU İLE PAYLAŞTI

Atagül, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda eşinin babalık rolüne övgüler yağdırmış, “Şahit olduğum en iyi babasın!” sözleriyle Kadir Doğulu’nun oğullarına karşı ilgisini ve sevgisini dile getirmişti.
Atagül, bu kez de 5 aylık olan oğlunu ve eşini paylaştı.

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