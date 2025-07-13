Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bebeklerinipaylaştı! O karelere yorum yağdı...
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, mart ayında dünyaya gelen oğulları Aziz ile ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Magazinin yakından takip ettiği ikili, minik oğullarıyla çekildikleri bir kareyi sosyal medyada paylaşarak görenlerin içini eritti. Atagül’ün “Canlarım benim” notuyla paylaştığı aile fotoğrafı, kısa sürede gündem oldu.
Gözde çiftler denince akla ilk gelen isimlerden biri kuşkusuz Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu.
İLİŞKİLERİ 2016 YILINDA BAŞLADI
Fatih Harbiye dizisiyle başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüş, çift 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu. İlişkilerini her daim gözlerden uzak yaşamayı seven
ÇOCUK SEVİNCİ YAŞADILAR
ikili, birkaç ay önce ilk kez anne baba olmanın heyecanını tattı.
Mart ayında dünyaya gelen oğullarına Aziz adını veren çift, özel hayatlarını genelde gizli tutsa da, arada bir yaptıkları paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşüyor.
ÇOCUĞU İLE PAYLAŞTI
Atagül, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda eşinin babalık rolüne övgüler yağdırmış, “Şahit olduğum en iyi babasın!” sözleriyle Kadir Doğulu’nun oğullarına karşı ilgisini ve sevgisini dile getirmişti.
Atagül, bu kez de 5 aylık olan oğlunu ve eşini paylaştı.