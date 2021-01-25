Neslihan Atagül sağlık durumunu anlattı son hali hayranlarını üzmüştü
Sefirin Kızı dizisinden hastalığı nedeniyle ayrılan Neslihan Atagül, son sağlık durumunu anlattı. Geçirgen Bağırsak Sendromu hastalığıyla mücadele ediyor.
Neslihan Atagül, son zamanlarda giderek kilo kaybetmeye başladı. Star TV'deki Sefirin Kızı adlı dizide rol alan Atagül'ün kilo kaybının nedeni hastalığı çıktı. Setten 10 gün izin alan Atagül'ün durumu ciddiyetini koruyunca ise diziyi bırakmak zorunda kaldı.
Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, hayranlarını bir hayli telaşlandırdı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir fotoğrafında Atagül'ün çokça kilo verdiği gözler önüne serildi.
Hayranlarını üzen bu fotoğrafın ardından Neslihan Atagül, kendisini biraz daha toparladı ve sağlık durumunu merak edenler için bir video yayımladı.
Neslihan Atagül'ün açıklamaları Instagram'dan yayımladığı videoda şu şekilde yer aldı:
"Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için, binlerce kez teşekkür ederim.''