Neslihan Atagül'den organik tarım açıklaması! "Oğlum için"

Organik tarıma yöneldiğini açıklayan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’in ilaçsız gıdalar tüketmesine büyük özen gösterdiğini söyledi. İşte o açıklamalar...

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, bir derginin Aralık sayısına konuk oldu.

Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Atagül, samimi açıklamalarda bulundu. Organik tarımla ilgilendiğini söyleyen güzel oyuncu, ailesine yeterek kadar ürettiğini ve ilaçsız besinler tükettiklerini açıkladı.

Oyuncu, “Organik tarım çalışmalarınıza devam ediyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

"YAŞAM BİÇİMİM"

“Evet, hâlâ mevsiminde ve mümkün olduğunca ilaçsız gıdalar tüketmeye özen gösteriyorum. Bu benim için bir seçimden çok yaşam biçimi artık. Şimdilik sadece ailemize yetecek kadar üretim yapabiliyoruz.

