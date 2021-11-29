Neslihan Atagül-Kadir Doğulu evliliğinde 'Serra Arıtürk' krizi: Eski rol arkadaşıyla aldatıyor iddiası

KANAL D'de yayınlanan ve çok geçmeden final yapan Aşkın Tarifi dizisinin başrolleri Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk hakkında olay yaratacak iddia... Dizinin yayınlandığı günlerde, senaryo gereği 'samimi' sahneleri ile sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Arıtürk ve Doğulu'nun, dizinin bitimine yakın haftalarda 'Bir Yer Bulalım Dünyadan Uzak' şarkısıyla yan yana göz göze video çekmeleri ve paylaşmaları çok konuşulmuştu. O dönemde aralarında 'aşk' dedikodusu çıkan ünlü oyuncuların dizinin bitiminin ardından 'aşk yaşadıkları' iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.