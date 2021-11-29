Neslihan Atagül-Kadir Doğulu evliliğinde 'Serra Arıtürk' krizi: Eski rol arkadaşıyla aldatıyor iddiası
Ünlü oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün arasında '3. kişi' girdi iddiası sosyal medyayı salladı. Daha önce Aşkın Tarifi dizisinde ateşli sahneleriyle ve yan yana birbirlerinin gözlerine bakarak şarkı söyledikleri video ile çok konuşulan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün beraber olduğu iddia edildi.
KANAL D'de yayınlanan ve çok geçmeden final yapan Aşkın Tarifi dizisinin başrolleri Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk hakkında olay yaratacak iddia... Dizinin yayınlandığı günlerde, senaryo gereği 'samimi' sahneleri ile sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Arıtürk ve Doğulu'nun, dizinin bitimine yakın haftalarda 'Bir Yer Bulalım Dünyadan Uzak' şarkısıyla yan yana göz göze video çekmeleri ve paylaşmaları çok konuşulmuştu. O dönemde aralarında 'aşk' dedikodusu çıkan ünlü oyuncuların dizinin bitiminin ardından 'aşk yaşadıkları' iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Gazeteci Bilal Özcan’ın İnstagram canlı yayınına konuk olan Onur Akay, Kadir Doğulu’nun son dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk’le birlikte olduğunu iddia etti.
Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk yan yana ve göz göze samimi anlar yaşamıştı.
Dizi dışında gelişen bu yakınlaşma sosyal medyada 'Neslihan Atagül bu yakınlaşmaya çıldıracak' ve 'Biri Kadir'e evli olduğunu hatırlatsın' yorumlarına neden olmuştu.