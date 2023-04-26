Neslihan Atagül ile evli ama başkasıyla da imam nikahı var! Kadir Doğulu ile ilgili iddialar şoke etti
Kadir Doğulu, Alaçatı'da bir mekanda 2 kadınla samimi halde dans ederken görüntülendi. O anlara dair görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Doğulu çifti magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Kadir Doğulu'yla ilgili başka iddialar da ortaya çıktı ve ortalık iyice karıştı. Neslihan Atagül'ün her şeyden haberi var mı? İşte ilginç detaylar...
Her fırsatta kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül'e (30) olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu (41), arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıkarken, Çeşme Alaçatı'da başka bir kadınla sarmaş dolaş halde yakalandı.
Olay yaratan görüntüler, TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programında masaya yatırıldı. İşte detaylar...
2. Sayfa sunucuları, Instagram hessabı Gossip Pasta'nın yayınladığı magazin gündemine bomba gibi düşen ihanet iddiasına dair canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundular.
"Aynı evde yaşıyorlar"
"O gece Çeşme'de bir mekanda eğleniyorlar. Şimdi bir arkadaşımız mesaj attı. Kadir Doğulu ile bir süredir ismi aşk dedikodularına karışan S. de o gece oradaymış."