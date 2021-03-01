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Neslihan Atagül 'iki adım atınca yoruluyorum' demişti son durumunu açıkladı! Sefirin Kızı'ndan ayrılmıştı

Hastalığı yüzünden Sefirin Kızı dizisine geçtiğimiz haftalarda veda eden Neslihan Atagül son durumuyla ilgili konuştu.

Oynadığı Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül yakalandığı hastalık sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu hastalığıyla baş etmeye çalışıyor.

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Zekeriyaköy'de bulunan bir eczane çıkışında yeğenini araca bindirmeye çalışan Neslihan Atagül Doğulu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

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Amerika'nın en çok okunan dergisi HOLA! USA'ya kapak olan Doğulu, "Çok teşekkür ederim arkadaşlar, mutluyuz. Pek söylenecek bir şey de yok" dedi.

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Bu durumun Türkiye’de bir ilk olduğunun hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki başarılı oyuncu, "Galiba öyle bir şey olmuş" karşılığını verdi.

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