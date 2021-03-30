Neslihan Atagül çare bulamadı yurt dışına gitti hastalığı yüzünden diziden ayrılmıştı
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisini bırakmasına neden olan geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle İngiltere'ye gitti.
Geçtiğimiz aylarda hastalığı nedeniyle önce rapor alan ardından Star TV ekranlarındaki Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, hala hastalığın pençesinden kurtulamadı. Ünlü oyuncunun sağlık durumudan ise yeni bir gelişme yaşandı.
Sefirin Kızı dizisinden de ayrıldıktan sonra vaktini kendisi için harcamaya başlayan Neslihan Atagül, hastalığının çaresini Türkiye'de bulamadı.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Neslihan Atagül, İngiltere'ye gitti. Orada hastalığı için bir dizi test yaptıran güzel oyuncu, sonuçları aldıktan sonra doktorların tanısı ile yeni bir tedaviye başladı.
Buna göre kendisine özel bir beslenme programı uygulayan Neslihan Atagül, yalnızca evde pişen yemekleri tüketmeye başladı.