Neslihan Atagül Burak Özçivit sorusuyla çılgına döndü cevabı bakın ne oldu
Kadir Doğulu'nun reklam yüzü olduğu bir lansmandan çıkarken görüntülenen Neslihan Atagül, Burak Özçivivt sorusuna çok sinirlendi.
Kadir Doğulu ile beraber lansman çıkışında kameralara poz veren Neslihan Atagül, merak edilen sorulara cevap verdi. Eşinin bir giyim markasının marka yüzü olduğu için Bodrum’dan geldiğini belirten Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'ya destek verdiğini söyledi.
Atagül, "Küs olduğunuz Burak Özçivit ile aynı filmde oynar mısınız?" sorusu üzerine gerilip "Ne alakası var şimdi arkadaşlar? Soru sormak için soruyorsunuz. Bu sorudan hiç memnun değilim. Bu sorularınız insanı çileden çıkarır" diyerek sert çıktı.
Başarılı oyuncu, kanserden dolayı bir bacağını kaybeden ve geçtiğimiz sene yaşamını yitiren Neslican Tay'ın hayatını konu alacağı filmde oynayacağıyla ilgili "Böyle bir teklif geldi ama içime sinmeyen bazı durumlar vardı. Verimli olmayacaktı. O yüzden kabul etmedim" ifadelerini kullandı.
Neslihan Atagül, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Ben düşünüyorum, siz düşünüyor musunuz?" karşılığını verdikten sonra gülerek aracına bindi.