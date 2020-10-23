Neslihan Atagül Burak Özçivit sorusuyla çılgına döndü cevabı bakın ne oldu

Başarılı oyuncu, kanserden dolayı bir bacağını kaybeden ve geçtiğimiz sene yaşamını yitiren Neslican Tay'ın hayatını konu alacağı filmde oynayacağıyla ilgili "Böyle bir teklif geldi ama içime sinmeyen bazı durumlar vardı. Verimli olmayacaktı. O yüzden kabul etmedim" ifadelerini kullandı.