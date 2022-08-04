Neslihan Atagül aşka geldi "Onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye!"
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile adından söz ettiren Neslihan Atagül şu sıralar eşi Kadir Doğulu ile kamera karşısına geçmek için gün sayıyor! Önceki gün yapımcı Erol Avcı ile Etiler'de toplantı yapan Atagül objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan güzel oyuncu evlilik yıl dönümüyle ilgili eşine aşkına haykırdı...
Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren, güzelliği mest eden Neslihan Atagül şu sıralar eşiyle kamera karşısına geçmek için gün sayıyor. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre;
Neslihan Atagül, önceki gün yapımcı Erol Avcı ile Etiler'deki bir mekanda toplantı yaptı. Toplantı sonrası objektiflere takılan Atagül'e basın mensupları evlilik yıl dönümünü sordu. Atagül eşi Kadir Doğulu için "Kadir umarım hayatımda her zaman olur. Onun hayatımda varoluşu zaten benim için muazzam bir hediye..." dedi
Önceki gün objektiflere yansıyan Neslihan Atagül'e, haziran ayında eşi Kadir Doğulu ile 8'nci evlilik yıldönümlerini kutladıkları hatırlatıldı.
Ünlü oyuncu, konuyla alakalı, "Kadir umarım hayatımda her zaman olur. Onun hayatımda varoluşu zaten benim için muazzam bir hediye..." dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Eşi Kadir Doğulu'yla kamera karşısına geçmek için gün sayan Neslihan Atagül, önceki gün yapımcı Erol Avcı ile Etiler'deki bir mekanda toplantı yaptı.