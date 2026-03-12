Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile paylaştı! Benzerliklerine yorum yağdı
Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, bu kez rol aldığı projelerle değil aile paylaşımıyla gündeme geldi. Uzun süredir ailesiyle sakin bir hayat süren Atagül, abisi İlkay Atagül ile verdiği pozla sosyal medyada dikkat çekti.
Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve oğulları Aziz Doğulu ile gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü oyuncu bu kez abisiyle verdiği samimi kareyi takipçileriyle paylaştı.
Paylaşım, abisi İlkay Atagül’ün “Canımsın sen” notuyla sosyal medyada yayımlandı. Neslihan Atagül de bu kareyi alıntılayarak kendi hesabında paylaşınca fotoğraf kısa sürede ilgi gördü.
Abi-kardeşin birlikte verdiği poz sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, takipçilerin en çok dikkatini çeken detay ikili arasındaki benzerlik oldu. Birçok kullanıcı Atagül kardeşler için “Adeta ikiz gibiler” yorumunu yaptı.
Neslihan Atagül’ün abisi İlkay Atagül, magazin dünyasından uzak bir yaşam sürüyor. Gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı alanında çalıştığı bilinen İlkay Atagül, genellikle medyadan uzak kalmayı tercih ediyor.