Neslican Tay hayatını kaybetti Duygu Özaslan şov yaptı! Açıklaması affettirmedi

Neslican Tay'ın ölüm haberini alan YouTuber Duygu Özaslan yayınladığı mesajda, "Çok üzgünüm Neslican, bütün o pozitifliğinin, gücünün seni iyileştirebileceğine çok inanmıştım. Bana son yazdığın mesajı görmemişim, şimdi okudum. Cevap yazsam da göremeyecek olman beni çok üzüyor. Sen hepimize ilham oldun, neşe oldun içinin, dışının güzeliğiyle. Artık huzurlu olmanı diliyorum" dedi.