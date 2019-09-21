Neslican Tay hayatını kaybetti Duygu Özaslan şov yaptı! Açıklaması affettirmedi
Neslican Tay'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, yaptığı şova kılıf uydurma açıklaması yaptı.
Tümörden dolayı bir bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay, dün akşam tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Kansere karşı mücadelesi herkese umut olan Neslican'ın ölümünün ardından fenomen Duygu Özaslan, tepki çeken bir şov paylaşımında bulundu.
Neslican Tay'ın ölüm haberini alan YouTuber Duygu Özaslan yayınladığı mesajda, "Çok üzgünüm Neslican, bütün o pozitifliğinin, gücünün seni iyileştirebileceğine çok inanmıştım. Bana son yazdığın mesajı görmemişim, şimdi okudum. Cevap yazsam da göremeyecek olman beni çok üzüyor. Sen hepimize ilham oldun, neşe oldun içinin, dışının güzeliğiyle. Artık huzurlu olmanı diliyorum" dedi.
Özaslan'ın yayınladığı mesajda "Bana son yazdığın mesajı görmemişim" ifadeleri herkesin dikkatini çekti ve Özaslan'ın şovunu fark edenler tepkilerini sert bir şekilde ortaya koydu. Instagram'da 1,4 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, paylaşımından dolayı Twitter trend listesine girdi.
Yaptığı şovun ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Duygu Özaslan, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak kendisini savunmaya çalışsa da birçok kişi bu savunmaya inanamadı. İşte Duygu Özaslan'ın açıklaması: