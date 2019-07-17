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Nesli tükenmekte olan akbaba Şanlıurfa'da bitkin düştü! Yolculuğa başladığı yer ise 'yok artık' dedirtti

Nesli tükenmekte olan akbaba Şanlıurfa'da bitkin düştü! Yolculuğa başladığı yer ise 'yok artık' dedirtti

ŞANLIURFA'da bitkin düşen ve nesli tükenmekte olan 1.5 yaşındaki Kızıl Akbaba, tedavi edilmesinin ardından geldiği yere: Sırbistan'a geri gönderildi.

Nesli tükenmekte olan akbaba Şanlıurfa'da bitkin düştü! Yolculuğa başladığı yer ise 'yok artık' dedirtti - Sayfa 1

Ekolojik sistemin son halkasını oluşturan ve Avrupa'da sadece Sırbistan'ın Uvac kanyonunda yaşayan nadir kızıl akbabalardan bir tanesi olan 1,5 yaşındaki Dobrila, gerçekleştirdiği mevsimsel göçünün 600. kilometresinde Şanlıurfa'da daha fazla dayanamamıştı.

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Nesli tükenmekte olan akbaba Şanlıurfa'da bitkin düştü! Yolculuğa başladığı yer ise 'yok artık' dedirtti - Sayfa 2

Çiftçiler tarafından fark edilen akbaba, Urfa'da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüştü.  Buradaki kontrolleri yapılan ve sağlıklı kilosuna ulaştırılan kızıl akbaba, göç yoluna devam etmesi için yeniden doğaya bırakılmıştı.

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Nesli tükenmekte olan akbaba Şanlıurfa'da bitkin düştü! Yolculuğa başladığı yer ise 'yok artık' dedirtti - Sayfa 3

Sırbistan ile temasa geçildi: Ancak Avcı kuş familyasının üyesi Dobrila'nın uçuşuna devam etmemesi üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri akbabanın ayağındaki etiket ve takip numarasından yola çıkarak Sırbistanlı makamlar ile temasa geçti.

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Nesli tükenmekte olan akbaba Şanlıurfa'da bitkin düştü! Yolculuğa başladığı yer ise 'yok artık' dedirtti - Sayfa 4

Ülkesine gönderildi: İki ülke yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda Dobrila'nın Belgrad'da bulunan Biyolojik Araştırma Enstitüsü'ne gönderilmesi karar verildi.

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