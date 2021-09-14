Nesli tükenen yünlü mamutlar yeniden doğacak! Küresel ısınmaya karşı adım atıldı
Küresel ısınmayla mücadele için bir teknoloji şirketinin attığı adım dünyada yankı uyandırdı. 10 bin yıl önce nesli tükenen mamutlar yeniden doğacak... Şirket şimdiden milyonlarca dolar fon topladı. Peki, mamutlar nasıl geri getirilecek?
Küresel ısınma ile mücadele için on bin yıl önce nesli tükenen yünlü mamutlar geri dönüyor. Yeni bir proje, yünlü mamutların altı yıl içinde fil-mamut melezleri şeklinde geri getirilebileceğini öngörüyor.
Bir zamanlar Avrupa'nın büyük bölümünde, Kuzey Amerika'da ve Kuzey Asya'da yaşamış olan ikonik Buz Devri türlerinin soyları yaklaşık 10 bin yıl önce tükendi.
Yünlü mamutların boyları 4 metreye kadar, ağırlığı 6 tona kadar ulaşıyordu. Bu hayvanların neslinin tükenmesi aşırı avlanma ve ısınan iklimler nedeniyle gerçekleşti.
Şimdi, ABD merkezli bir biyobilim ve genetik şirketi Colossal, bu tarih öncesi devi geri getirmek için 15 milyon dolar fon toplamayı başardı.