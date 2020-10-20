Nesli tükendi deniyordu ve kırmızı listedeydi Trabzon'da boynunda vericiyle bulundu

Doğa fotoğrafçısı arkadaşına gösterdi: Akçaabat ilçesinde Sinan Kalkışım isimli vatandaş kedilerin saldırısından son anda kurtardığı kuşu bir akşam evinde muhafaza ederek doğa fotoğrafçısı arkadaşına haber verdi. Bazı doğa fotoğrafçıları tarafından yapılan incelemenin ardından kuşun Yakalı Toy olduğu anlaşıldı.