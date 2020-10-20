Nesli tükendi deniyordu ve kırmızı listedeydi Trabzon'da boynunda vericiyle bulundu
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan Yakalı Toy kendini gösterdi. Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü, kedilerin saldırısından son anda kurtarıldı. Öte yandan boynundaki radyo vericisinin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapıldığı belirtildi.
Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen ve 1912 yılında Kars'ta, 2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında görülen Yakalı Toy, 7 yıl aradan sonra kendisini Trabzon’da gösterdi.
Doğa fotoğrafçısı arkadaşına gösterdi: Akçaabat ilçesinde Sinan Kalkışım isimli vatandaş kedilerin saldırısından son anda kurtardığı kuşu bir akşam evinde muhafaza ederek doğa fotoğrafçısı arkadaşına haber verdi. Bazı doğa fotoğrafçıları tarafından yapılan incelemenin ardından kuşun Yakalı Toy olduğu anlaşıldı.
Bitkin halde bulunan kuş için harekete geçen doğa fotoğrafçıları Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Nesli tükendiği bilinen kuşun veteriner hekim gözetiminde kontrolü yapılırken, kuşun bakımını ise doğa fotoğrafçısı Hakan Kahraman üstlendi.
Kazakistan'dan gelmiş: Hatay’dan kente gelen kuş dedektifi Emin Yoğurtçuoğlu, kuşun üzerinde vericiyi inceledi. Yakalı toyun Kazakistan’dan 2 gün önce bir üretim çiftliğinden doğaya bırakıldığı tespit edildi. 'Lazize' ismi konulan yaralı Yakalı Toy tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.