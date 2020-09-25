Neşet Ertaş ölümünün 8'inci yılında Kırşehir'deki kabrinde anıldı

"İnsanlarımızın gönlünde yer bulmuş ve taht kurmuştur"

Dua okunmasının ardından Ertaş'ın mezarına protokol karanfil bıraktı. Tören sonrası konuşan Vali İbrahim Akın, "Son dönemde yetişen en önemli ve abdal geleneği temsilcisi şüphesiz Neşet Ertaş'tı. Ertaş, mütevazi kişiliği ile hayatıyla insan sevgisi ile örnek yaşamıyla her zaman insanlarımızın gönlünde yer bulmuş ve taht kurmuştur" dedi.