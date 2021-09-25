Neşet Ertaş ölüm yıldönümünde unutulmadı Bozkırın Tezenesi' ne demek?

Tören sonrası konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise, “Büyük ozan Neşet Ertaş, gönül tellerine dokunan sesi ve mütevazı kişiliğiyle büyük halk kitleleri tarafından sevilmiştir. Kırşehir’in yetiştirdiği en önemli değerlerden biridir Neşet Ertaş. Babası ve ustası Muharrem Ertaş’ın üslubunu devam ettiren Ertaş, halk müziğine de yeni bir üslup katmıştır” diye konuştu. Törene Ertaş Ailesi ile Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.