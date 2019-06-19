Neşe Karaböcek'i yıkan ölüm cenazede Orhan Gencebay ve Müjdat Gezen teselli etti
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu ve ses sanatçısı Neşe Karaböcek, gazeteci Tevfik Yener'den olan oğlu Hasan Ali Yener'i kaybetti.
74 yaşındaki usta sanatçı Neşe Karaböcek, önceki gün oğlu Hasan Ali Yener'i toprağa verdi. Evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede pazar günü hayatını kaybeden Hasan Ali Yener'in cenazesine sanat camiasından birkaç isim de katıldı. Cenazede ayakta durmakta zorlanan Karaböcek'i sanatçı arkadaşları ve aile yakınları teselli etti.
Törene Orhan Gencebay, Müjdat Gezen, Ercan Bostancıoğlu, Emrah Karaca, çok sayıda gazeteci ve merhumun yakınlarının yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı.
Çok sayıda çelenk: Sezen Aksu, Hülya Koçyiğit, Bülent Ersoy, Deniz Seki ve Melek Baykal başta olmak üzere çok sayıda sanatçı TEV'e bağış yaparak başsağlığı dileğinde bulundu.
Oğlunun tabutu başında gözyaşlarına boğulan anne Neşe Karaböcek, ayakta durmakta güçlük çekti. Karaböcek, “Senin düğününü yapacaktım. Güzel oğlum benim” diyerek ağıtlar yaktı. Hasan Ali Yener, kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda defnedildi.