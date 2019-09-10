Neşe Erberk'in üçüzleri büyüdü üniversiteli oldu! Son halleri mest etti
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Türkiye'nin tescilli güzellerinden Neşe Erberk, üçüz kızlarının üniversiteyi kazandığını ve çok gururlu olduğunu ifade etti.
1983 Türkiye ve 1984'de Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk, eski eşi Ark Gurdikyan'dan olan 17 yaşındaki üçüzleri Alin, Lara ve Selin ile Elle Dergisi'ne poz vermişti. Türkiye'nin bebekliklerini bildiğini Erberk'in üçüzleri güzellikleriyle göz doldurmuştu.
Tescilli güzel Neşe Erberk, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Erberk, hakkında merak edilenleri canlı yayında anlattı.
Erberk şöyle konuştu: "3 kızım var ama hepsi farklı birer kişi. Çocukluklarından beri onları bu bilinçle yetiştirdim. Aynı giydirmedim. Farklı okullarda, farklı bölümlerde okudular. Üçü de üniversiteyi kazandı. Gururlu anneyim."
"Selin Tıp okuyacak. Lara işletme okumak istiyor, hem de mankenlik yapmak istiyor. Okul bitince anaokullarının başına geçer belki. Alin, psikolog olmak istiyor aynı zamanda çok iyi bir voleybolcu."