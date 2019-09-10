Neşe Erberk'in üçüzleri büyüdü üniversiteli oldu! Son halleri mest etti

Erberk şöyle konuştu: "3 kızım var ama hepsi farklı birer kişi. Çocukluklarından beri onları bu bilinçle yetiştirdim. Aynı giydirmedim. Farklı okullarda, farklı bölümlerde okudular. Üçü de üniversiteyi kazandı. Gururlu anneyim."