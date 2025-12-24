Nergis Kumbasar'ın tepkisi şaşırttı! Eski eşinin boşanmasına bakın ne dedi...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in boşanma süreci magazin gündeminde konuşulmaya devam ederken, gözler bu kez eski eşi Nergis Kumbasar’a çevrildi.
Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kumbasar’ın verdiği kısa ama anlam yüklü cevap, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.
Nergis Kumbasar, önceki gün Murat Tatlıgil’in ev sahipliğinde düzenlenen bir açılışta objektiflere yansıdı.
Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncuya, Mehmet Ali Erbil’in devam eden boşanma süreci de soruldu.
Konuya girmek istemediği net bir şekilde görülen Nergis Kumbasar, yöneltilen soruya kısa ama çarpıcı bir yanıt verdi.
