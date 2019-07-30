‘Neredeyse hiç turistin gitmediği 20 güzel Avrupa şehri' listelendi! Bir ilimiz var

Turist sayılarına arttırmak isteyen şehirler, gerek yaz gerekse kız sezonlarında adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Sahip oldukları tarihi ve doğal güzellikleri anlatabilmek içinde yoğun bir çaba içine giriyorlar. d Çünkü her yıl milyonlarca insan da bu sebeplerle bu şehirleri ziyaret ediyor. CNN International'da seyahat bölümünde arasında Türkiye'den de bir ilimizin bulunduğu ‘Neredeyse hiç turistin gitmediği 20 güzel Avrupa şehri’nin listesini yaptı.

İşte o liste: