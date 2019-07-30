‘Neredeyse hiç turistin gitmediği 20 güzel Avrupa şehri' listelendi! Bir ilimiz var
CNN International, seyahat bölümünde ‘Neredeyse hiç turistin gitmediği 20 güzel Avrupa şehri’nin listesini yaptı. Listeye Türkiye’den hiçte ummadığınız sürpriz bir ilimiz de girdi.
Turist sayılarına arttırmak isteyen şehirler, gerek yaz gerekse kız sezonlarında adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Sahip oldukları tarihi ve doğal güzellikleri anlatabilmek içinde yoğun bir çaba içine giriyorlar. d Çünkü her yıl milyonlarca insan da bu sebeplerle bu şehirleri ziyaret ediyor. CNN International'da seyahat bölümünde arasında Türkiye'den de bir ilimizin bulunduğu ‘Neredeyse hiç turistin gitmediği 20 güzel Avrupa şehri’nin listesini yaptı.
İşte o liste:
TORİNO / İTALYA
Torino Kefeni ve Fiat’ın genel merkezi Torino’nun dünyanın en popüler şehirleri arasında yer almasına yeterli olamadı. Ancak İtalya’nın en büyük dördüncü şehri Torino, gündüzleri Trieste’nin zarif kafe kültürüne, geceleri Milano’nun hareketli hayatına ve içkilerine ev sahipliği yapıyor. İtalya’nın mutfak ve şarap kültürünün öncüsü Piemonte’nin de merkezinde. Juventus’un stadı ve yıldız müzeleri şehrin çok yönlü tarihinin altını çizen özelliklerinden.
TRONDHEİM / NORVEÇ
Trondheim Norveç'in ortasında yer alan Viking Krallığının Şehri olarak anılan bir liman şehri olup M.S. 997'de kurulmuş. Nidaros Katedrali, Ringve Müzik Müzesi ve Eski şehir Köprüsu mutlaka görülmesi gereken yerlerden..
FİLİBE / BULGARİSTAN
Filibe, Bulgaristan’ın en büyük ikinci şehridir. 8 bin yıllık bir tarihe sahip. Avrupa’nın en eski yerleşim yerlerinden. 2019 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesiyle bu yıl oldukça popüler oldu.