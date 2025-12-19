Neredeyse evlilikleri bitiyordu! Gupse Özay'dan Hande Erçel'e övgü yağdı
Gupse Özay'dan eşi Barış Arduç'un dizi ve film partnerlerine ilişkin açıklama geldi. Bir soru üzerine yanıt veren Gupse Özay en çok yakıştırdığı ismi açıkladı.
Ekranların sevilen isimlerinden Gupse Özay, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
'Deliha' filminin setinde tanışan ve 2020 yılında evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç, 2022'de kızları Jan Asya’yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamışlardı.
Eşiyle birlikte aynı projede yer almayı çok istediğini belirten Özay, "Barış ile 14 yıl oldu birlikte çalışalı. Yeniden aynı projede yer almak isterim. Barış çok komik bir insan, ama dışarıda biraz mesafelidir. Onunla çalışmak eğlenceli olur, bu enerjiyi seyirciye de aktarmak isterim" dedi.
Eşi Barış Arduç'un partnerleri hakkında da konuşan Gupse Özay, "Ben her partnerini çok sevdim ve yakıştırdım.