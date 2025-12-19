Neredeyse evlilikleri bitiyordu! Gupse Özay'dan Hande Erçel'e övgü yağdı

Eşiyle birlikte aynı projede yer almayı çok istediğini belirten Özay, "Barış ile 14 yıl oldu birlikte çalışalı. Yeniden aynı projede yer almak isterim. Barış çok komik bir insan, ama dışarıda biraz mesafelidir. Onunla çalışmak eğlenceli olur, bu enerjiyi seyirciye de aktarmak isterim" dedi.