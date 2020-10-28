Neredesin şevketlim, Tayyip Erdoğan?

Ben bir partili değilim!..



Davalarının akıbetinin liderlere bağlı olduğuna inanırım…



Gerçek ideolojinin “halka ve hakka hizmet “ olduğunu bilirim…



Bu nokta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkenin yarınları için büyük bir şans olduğunu düşünen bir gazeteciyim…



Eğer bugün ABD’si, AB’si, İngiliz’i, Fransız’ı, Yunan’ı, İsrail’i, Suudi’si, yani topu birden Erdoğan’ı devirmek için bir mücadele içine girmişse ülkemin Cumhurbaşkanın doğru yolda olduğunu inanır bundan gurur duyarım…



Hele hele böylesine gayri milli bir anlayışa sahip bir muhalefet anlayışı varken “ İyi ki Tayyip Erdoğan var” demeyi görev sayarım...

*



O nedenle de gördüğüm manzara nedene ile sözüm ayrımsız 19 yıldır Tayyip Erdoğan’ın yanında yürüyen dava arkadaşlarına getiririm…



İster Külliyede olsun…



İster Genel Merkezde…



İster Bakanlıklarda…



İster milletvekillerinde…



İster teşkilatlarda…



İster bürokraside…



Her nerede olursa olsun…



19 yıldır Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu ülkede tek başına iktidar olmanın gururunu yaşayıp, başları dik gezenleredir sözüm..



Hala…

Böylesine keskin bir siyasi ortamda partinin bütün yükünü Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerine bırakıyorsanız…



Hala…

“Nasılsa seçimleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kazanıyor “ diyerek yan gelip yatmaya devam ediyorsanız…



Hala…

Güç zehirlenmesi yaşayıp son yerel seçimlerden ders çıkarmadan milletten kopmaya devam ediyorsanız…



Hala…

Bütün siyasi varlıklarınızı borçlu olduğunuz Recep Tayyip Erdoğan’ı verdiği mücadelede “yarın” hesabı ile yalnız bırakıyorsanız…



Hala…

Milletin gözü önünde yaptığınız belirgin hatalarla davanın lideri Tayyip Erdoğan’a zarar vermekten bile bile geri kalmıyorsanız…



Hala…

Kendi aranızda birlik ve beraberlik yerine sen-ben kavgası ile AK Parti’nin rakibi AK Parti’dir imajı yaratıyorsanız…



Bilin ki;

Deniz bitiyor!



Bilin ki;

2023 seçimleri hiçte eski seçimlere benzemeyecek…



Bilin ki;

Bu kafalarınızla yarın son pişmanlık işe yaramayacak şekilde “Nerede o günler” diyerek, bugünleri çok ama çok arayacaksınız…



Bilin ki;

Bir daha Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere asla sahip olmayacaksınız…

*



Yarın bugünleri çok ararsınız!



Bir iktidar değişikliğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke sevdasını, duruşunu tarumar edecek acımasız bir muhalefet gerçeği karşınızda!..



Ya kişisel ihtiraslarınızı bir kenara bırakıp Tayyip Erdoğan etrafında sözde değil özde kenetlenip, 2023 yoluna çıkıp Türkiye’nin aydınlık yarınlarının önünü tamamen açacaksınız…



Ya da;



Hem ülkenize hem de kendinize ihanet ederek siyasi tarihin derinliğinde kaybolup gideceksiniz…



İçiniz buna el veriyor mu?

Bilin ki!..



Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi sizsiniz!



AK Parti yönetim kadroları, bürokratları, külliye kadroları, bakanlıklar, teşkilatlar, vekiller sizsiniz!..



Ne CHP, ne İP, ne de diğerleri!..



Sizsiniz!..



Partinin her kademesinin gerçek bir bütünleşmeye ihtiyacı olanlar Tayyip Erdoğan'ın rakibi sizsiniz!..

Adeta milleti Tayyip Erdoğan'dan soğutmak için var gücünüz ile çalıştığınızın farkındamısınız bilmem ama çıkın sokağa bunu görürsünüz!

Bugün muhalefetin en acımasız olduğu, sorunların yaşandığı dönemlerde dahi anketlerde AK Parti'nin oyunun Yüzde 38-40 bandında görülmesi önemli bir başarıdır ki hala milletin gönlündeki Tayyip Erdoğan sevgisidir...

Kıymayın bu sevgiye!..

Milleti dinleyin...

Çünkü;



Kimlerin ne yaptığını…



Kimlerin kimlere karşı husumet beslediğini…



Kimlerin kimlerle kavgalı olduğunu…



Kimlerin neyin peşinde koştuğunu…



Kimlerin hangi hesabı yaptığını…



Kimlerin davaya göz göre göre zarar verdiğini…



Kimlerin ihanet ettiği bilinmiyor mu sandınız!…



Kafanızı deve kuşu misali soktuğunuz kumdan çıkarın!..



Sözüm A’dan Z’ye herkese…



Sadece sizleri siyaseten var eden, bütün siyasi kimliğinizi borçlu olduğunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a değil, kendinize de, millete de, mazlumlara da ihanet ediyorsunuz…



Sadece bu ülkenin, bu milletin değil dünya mazlumlarının da, kardeş ve dost ülkelerinde Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var…



Bilin ki;



Bugünkü “vurdum duymaz kör ayvaz misali “ anlayışa , sessiz iç kavgalara son verilmez gerçek bütünleşme sağlanamaz ise hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…



Bu davanın lideri hiç tartışmasız Recep Tayyip Erdoğan ise artık kendinize gelerek “Kol kırılır yen içinde kalır” anlayışı ile Erdoğan’ın mücadelesine bir bütün olarak destek olmak boynuzun borcudur!..





Böylesine güçlü bir iradeye sahip olan, bütün dünyanın konuştuğu, milletinin başını hiçbir olayda yere eğmeyen, mazlumların gür sesi olan, 19 yıldır üzerine oynanan bütün oyunlara rağmen “Bağımsız Türkiye” inşa etme yolunda dev adımlar atan bir liderin değerini bilemeyenler sözüm size…



Kendinizi bir odaya kapatıp şöyle bir iki dakika vicdanınızla değerlendirme yapın…



19 yıldır sahip olduğunuz unvanlara bakın ve 2023 seçimlerini kaybettiğiniz zaman ne olacağını düşünün…



Bu davaya karşılıksız gönül verip Tayyip Erdoğan’a sevdalı olanlar yarın “Siz değil miydiniz Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet edip seçimi kaybettirenler” diyerek yüzünüze bakmayacak…



Menderes’in idamına karşı duramayan o neslin nasıl büyük pişmanlık duyup ders aldığını 15 Temmuz gecesi görmedik mi?



15 Temmuz destanı tarihin tekerrür etmemesidir!..

O nedenle AK Parti’de siyaset yapanlar sözüm size…



İç tartışmalara neden olanlar...

Sen-ben kavgasına tutuşanlar...

Millete artık tepeden bakanlar...



İç hesaplaşma peşinde koşanlar...



“O niye var da ben niye yokum “ diyerek birbirlerinin kuyusunu kazırken aslında Tayyip Erdoğan’ı hançerlediklerinin hala farkına varamayanlar…



Recep Tayyip Erdoğan’ sız bir Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’sız bir AK Parti’yi hayal edenlerin oyununa geldiğinizin farkında olun…



Kendinize gelin…



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Cumhur ittifakı” olarak asla makam ve mevki beklentisi olmadan “Bağımsız güçlü Türkiye” ideali için karşılıksız destek veren Devlet Bahçeli’den ders alın ders!..



Yoksa yarın düşeceğiniz durumu tarih yazıyor!...



2. Abdülhamid’e karşı çıkmış, onu suçlamış hatta hakaretlerde bulunmuş bazı aydınlar, devlet adamları sonraki dönemlerinde nasıl pişmanlık duymuşlar!...



Bunları yazılarında, şiirlerinde nasıl ifade etmişler…

2. Abdülhamid’e en şiddetli eleştirileri getiren İttihatçıların önemli isimlerinden Rıza Tevfik, "Sultan Abdülhamid Han'ın Ruhâniyetinden İstimdat" adlı mersiyesinde bakın pişmanlığını hangi mısralarla ifade ediyordu..

Neredesin şevketlim, Sultan Hamid Han?

Feryâdım varır mı bârigâhına?

Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,

Şu nankör milletin bak günahına.

Târihler ismini andığı zaman,

Sana hak verecek, ey koca Sultan;

Bizdik utanmadan iftira atan,

Asrın en siyâsî Padişâhına.

“Pâdişah hem zâlim, hem deli” dedik,

İhtilâle kıyam etmeli dedik;

Şeytan ne dediyse, biz “beli” dedik;

Çalıştık fitnenin intibahına.

Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz,

Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz.

Sade deli değil, edepsizmişiz.

Tükürdük atalar kıblegâhına.



Süleyman Nazif ise pişmanlığını şu dizelerle ifade ediyordu:



Padişahım gelmemişken yâda biz,

İşte geldik senden istimdâda biz,

Öldürürler başlasak feryâda biz,

Hasret olduk eski istibdâda biz.



Acı bir ders gibi değil mi?

19 yıldır Tayyip Erdoğan ile birlikte yürüyenler gidişat o ki yarın bu duruma düşeceksiniz…

Yarın son pişmanlık fayda etmeden “Neredesin şevketlim, Tayyip Erdoğan? Feryâdım varır mı bârigâhına? “ diye haykırarak tarihin tekerrür etmesini mi istiyorsunuz?

Bilin ki böyle halde yarın tarihi okudukları zaman torunlarınız sizden hesap soracaktır!..

Tıpkı Abdulhamit’i yalnız bırakanlardan, tıpkı Adnan Menderesi idam edilişini seyredenlerden hesap sorulduğu gibi!..

Karar sizin!..





















