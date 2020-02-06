Neler Oluyor Hayatta'dan ayrılan Seda Akgül'e Hakan Ural'dan sert yanıt geldi!
Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayat'da programının sunucusu Seda Akgül, programdan ayrıldığını ve eski partneri Hakan Ural hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Hakan Ural'dan iddialara cevap gecikmedi.
Neler Oluyor Hayat'da programında Hakan Ural'la birlikte programı sunan Seda Akgül, programdan ayrıldığını duyurdu. Akgül, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla da zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.
Çok sert ifadeler kullanan Akgül açıklamasında, şunları söyledi:
“Ekmekle oynayanın, ekmeği olmaz… Bugüne kadar hep ayıpsız ayrılıklar yaşadım. Artık ayıpları olanlar düşünsün….Kanal D'yi tenzih ederim.. Daha özgür, mutlu, saygılı ve sevgili projelerde buluşmak dileğiyle."
"Dostunuzu dost ilan edin, arkanızdan kuyu kazanların dostunuz gibi görünmesine müsaade etmeyin. En büyük zararı onlar verir. Basit bir veda ile ayrılabileceğim, çok saygı duyduğum ve yıllarımı verdiğim kanaldan henüz orada 3 aydır iş yapmakta olan insanların başarısızlığını yine ben ödemek zorunda kaldım ilk kez hakkım helal değil.”
Eski partneri Seda Akgül'ün sert iddialarına sessiz kalmayan Hakan Ural yaptığı açıklamasında "Ben kimsenin ekmeği ile oynamadım" ifadelerini kullanarak şunları söyledi: