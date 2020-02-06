Neler Oluyor Hayatta'dan ayrılan Seda Akgül'e Hakan Ural'dan sert yanıt geldi!

"Dostunuzu dost ilan edin, arkanızdan kuyu kazanların dostunuz gibi görünmesine müsaade etmeyin. En büyük zararı onlar verir. Basit bir veda ile ayrılabileceğim, çok saygı duyduğum ve yıllarımı verdiğim kanaldan henüz orada 3 aydır iş yapmakta olan insanların başarısızlığını yine ben ödemek zorunda kaldım ilk kez hakkım helal değil.”

İşte Akgül'ün sert sözleri: