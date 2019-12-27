Nejat İşler'in Saygı dizisine bomba transferler Miray Daner ve Boran Kuzum dahil oldu
Blu TV tarafından duyurulan Ercüment Çözer dizisi olacak olan 'Saygı' ya iki yıldız isim transfer edildi.
İnternet televizyonu Blu TV geçtiğimiz günlerde Behzat Ç.'nin en büyük düşmanı olan Ercüment Çözer'in dizisinin çekileceğinin müjdesini verdi.
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Müjdeli haberin duyurulmasının beklemeye geçen dizinin hayranlarına müjde üstüne müjde gelmeye başladı. "Saygı" adı verilen projede başrolü Nejat İşler'in oynayacağı da açıklanmış ve şimdi iki yıldız oyuncu daha transfer edildi.
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Vatanım Sensin adlı dizide karşılıklı oynayarak izleyicilerin hafızalara kazanan Miray Daner ve Boran Kuzum'un da "Saygı" projesine katıldığı duyuruldu.
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ABD'de düzenlenen "En İyi TV Çifti" anket sıralamasında, Türkiye'den ilk kez katılım göstererek üst sıralarda yer alan ikili, Saygı adlı projede Nejat İşler'e eşlik edecek. İkilinin oynayacağı roller henüz açıklanmadı.
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