Nejat İşler mekan çıkışı çıldırdı, küfürler havada uçuştu!

Oyuncu Nejat İşler her yaptığıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gece bir mekan çıkışında basın mensuplarının ilgisiyle karşılaşında sinirden çıldırdı. Ağız dolusu küfürler savuran İşler, "Beni rahat bırakın" diyerek ortamdan uzaklaştı.

Oyuncu Nejat İşler, her aldığı projelerdeki oyunculuk performanslarıyla çok konuşulurken, son zamanlarda basın mensuplarına verdiği tepkilerle de sık sık gündeme geliyor. Son olarak geçtiğimiz gece bir meka çıkışında yürümekte zorlandığı sırada basın mensuplarının ilgisiyle karşılaşınca küfürler savurdu. Bakın o anlar nasıl gerçekleşti...

Usta oyuncu Nejat İşler, gece saatlerinde bir mekandan çıkarken basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yanında bir arkadaşı bulunan İşler'in alkollü olduğu gözlerden kaçmadı.

Mekanın kapısında kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtlamak istemeyen oyuncu, ısrarlı röportaj talepleri karşısında bir anda sinirlendi. "Sevilen bir oyuncusunuz, projelerinizden konuşalım" diyen basın mensubuna bağırarak tepki gösteren İşler, küfürler ederek muhabirleri susturmaya çalıştı.

"BENİ RAHAT BIRAKIN"

Oldukça öfkeli görünen ünlü isim, ayakta durmakta zorlandığı anlarda sesini yükselterek, "Sevilen bir oyuncu falan değilim, işinize bakın. Beni rahat bırakın, kavga etmek istiyorsanız edelim" ifadelerini kullandı. Muhabirlerin ilgisinden bunalan Nejat İşler, tepkisini sürdürerek küfürler savurdu ve "Beni bıraksanıza" diyerek ortamdan uzaklaştı.

