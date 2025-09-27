Nejat İşler mekan çıkışı çıldırdı, küfürler havada uçuştu!

Oyuncu Nejat İşler, her aldığı projelerdeki oyunculuk performanslarıyla çok konuşulurken, son zamanlarda basın mensuplarına verdiği tepkilerle de sık sık gündeme geliyor. Son olarak geçtiğimiz gece bir meka çıkışında yürümekte zorlandığı sırada basın mensuplarının ilgisiyle karşılaşınca küfürler savurdu. Bakın o anlar nasıl gerçekleşti...