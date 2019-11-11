Nejat İşler açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni mi?
Oyuncu Nejat İşler'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni olduğu iddiası sonunda açıklığa kavuştu.
Ünlü oyuncu Nejat İşler, ekşiSözlük platformunda sevenleriyle bir araya geldi.
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Yazarlardan gelen soruları yanıtlayan İşler, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni misiniz, akrabalığınız var mı?” sorusunu da yanıtladı.
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İlk sorulan sorulardan biri olan 'akrabalık bağı'na Nejat İşler'in verdiği yanıt dikkat çekti.
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İşler, Erdoğan ile herhangi bir akrabalık bağının olmadığını, söylentilerin 'şehir efsanesi' olduğunu açıkladı.
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