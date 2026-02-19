BIST 14.260
DOLAR 43,77
EURO 51,72
ALTIN 7.029,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Nehrin taşması sonucu mahsur kalan çiftçi jandarma helikopteriyle kurtarıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nehrin taşması sonucu mahsur kalan çiftçi jandarma helikopteriyle kurtarıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu arazide mahsur kalan çiftçi, jandarma helikopteriyle kurtarıldı

Abone ol

Kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Koçarlı ilçesindeki bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi.

Taşkın nedeniyle çiftliğinde mahsur kalan Abdullah Ö. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Nehrin taşması sonucu mahsur kalan çiftçi jandarma helikopteriyle kurtarıldı - Resim: 0

Bölgeye ulaşım güç olunca Aydın Jandarma Filo Komutanlığından helikopter sevk edildi.

Helikopterle kurtarılan Abdullah Ö, güvenli alana bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekillere tepki! Hayret, ayıp ya...
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekillere tepki! Hayret, ayıp ya...
Özgür Özel'den mahkeme salonu iddiası: O gök kubbeyi tepenize yıkacağız
Özgür Özel'den mahkeme salonu iddiası: O gök kubbeyi tepenize yıkacağız
Zonguldak'ta yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı
Zonguldak'ta yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail'de gözaltına alındı
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail'de gözaltına alındı
Lider Arsenal son sıradaki takımla berabere kaldı
Lider Arsenal son sıradaki takımla berabere kaldı
Inter Norveç'te dondu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gollü maçlar
Inter Norveç'te dondu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gollü maçlar
Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı kabul etti
Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı kabul etti
Petrol Ofisi Grubu'nun ilk sıfır emisyonlu gemisi "Wolf 1" denizle buluştu
Petrol Ofisi Grubu'nun ilk sıfır emisyonlu gemisi "Wolf 1" denizle buluştu
Samsun'da yolcu otobüsü devrildi: 7 kişi yaralandı
Samsun'da yolcu otobüsü devrildi: 7 kişi yaralandı
Bakan Yusuf Tekin duyurdu: Ara tatil kalkıyor mu?
Bakan Yusuf Tekin duyurdu: Ara tatil kalkıyor mu?
Şara'dan kararname: Suriye'de genel af ilan edildi
Şara'dan kararname: Suriye'de genel af ilan edildi
Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor! Aykut Erkin görüşmenin detaylarını anlattı
Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor! Aykut Erkin görüşmenin detaylarını anlattı