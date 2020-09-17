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Neftçi Bakü - Galatasaray maçını canlı veren şifresiz kanallar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Neftçi'ye konuk olacak. Maç hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi olacak, şifresiz mi olacak? İşte tüm detaylar...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda bu akşam Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan taraf tur atlayacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Euan Anderson olacak. 

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Maç hangi kanaldan yayınlanacak
Neftçi Bakü ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, Smart Spor HD, Spor Smart, CBC Sport kanalında canlı yayınlanacak.
Galatasaray taraftarları ise sosyal medyadan paylaşımlar yaparak maçın Kanal D üzerinden şifresiz yayınlanmasını talep ediyor.

Azerbaycan kanalı CBC Sports şifresiz verecek
Galatasaray'ın Avrupa maçı olan Neftçi Bakü karşılaşması CBC Sports'dan da yayınlacak. Azerbaycan kanalı CBC Sports şifresiz olarak yayınlayacağını açıkladı. Galatasaray'ın tüm maçlarının yayınlayan Winsport TV'de maçı ücretsiz yayınlayacağını açıkladı.

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