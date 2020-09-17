Neftçi Bakü - Galatasaray Avrupa Ligi maçı (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan ön eleme maçlarıyla başlıyor. Ülkemizi Avrupa’da temsil edecek olan sarı kırmızılı temsilcimiz ilk maçına bu akşam çıkıyor. Neftçi Bakü - Galatasaray maçı detayları haberimizde...

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Neftçi ile karşı karşıya geliyor. Koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda seyircisi oynanacak mücadele öncesi heyecan dorukta.

Neftçi Bakü 1-2 Galatasaray (İkinci yarı oynanıyor)

48' GOOOLL!! Christian Luyindama'nın golüyle ekibimiz Galatasaray tekrar 2-1 lik skorla öne geçti.

46' GOL! Neftçi Bakü, Mamadou Mbodj'in golü ile beraberliği yakaladı.

18' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Ryan Babel'in pasıyla topla buluşan Martin Linnes sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girer girmez ortasını yaptı. Mbaye Diagne de altı pas önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

İLK 11'LER

NEFTÇİ BAKÜ: Mammadov; Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotayuk; Mahmudov, Mamadou, Narimanjahan; Alaskarov, Doniama, Lawal

TEKNİK DİREKTÖR: Fizuli Mammadov

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Belhanda, Babel, Ömer, Diagne.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Neftçi Galatasaray maçını canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen futbol severler heyecanla bu soruya cevap arıyor.

STADYUM: Bakü Olimpiyat Stadyumu

TARİH: 17.09.2020

SAAT: 19:00

HAKEM: Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek.

YAYIN KANALI:Spor Smart

Fatih Terim'in maç öncesi açıklamaları

Uzun yıllar sonra tekrar Bakü'de olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa yolculuklarına alışık bir takım. Her ne koşulda olursa olsun burada da sonuna kadar mücadele etmek ister. En önemli maç, önünüzdeki maçtır. Bizim için de Neftçi önemli bir maç. Bu yüzden tamamen buraya konsantre olmuş durumdayız. Rotasyon konusuna yarın karar vereceğim. Kura ilk çıktığında, bize yabancı olmayan bir yer olduğu için çok mutlu oldum. Azerbaycan, bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz bir yer. Cuma sabah İstanbul'da olacağız, belki bir antrenman ve pazar günü maça çıkacağız. Nasip olur turu geçersek tekrar perşembe-pazar oynayacağız. Alışmamız gerekiyor." diye konuştu.



Kazanan taraf tur atlayacak

Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek.

Karşılaşma, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.