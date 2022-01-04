Nefret, Avrupa'daki Katliamlar ve Türk Filmleri

İnsanlığın en eski hikâyelerinden biri olan Kabil ve Habil’in hikâyesinin, o zamanlar henüz adı konulmamış olsa da bir nevi nefret emaresi taşıdığı söylenir. Her seferinde insanın içinde ayrık otu gibi yeniden bitiveren nefret, kontrol edilebilir hale getirilse de yok edilmesi oldukça zor.

Nefret, insanın sınırları ile ilgilidir. Sınırlar, insanın kendini bilmesinin ana gerekçesidir ve Din, tasavvuf, felsefe ve sosyal bilimlerde oldukça önemli bir başlangıç noktasıdır. Bu nedenle sınırları bilmek, yalnızca kişisel gelişim seminerlerinde ya da popüler kültür endüstrisi ürünlerinde hızlıca tüketilecek kadar önemsiz bir şey değildir. Çünkü sınırları bilmek, insanı sırlara vakıf olmaya götüren bir yolculuğun ilk anahtarıdır.

Tahammül etmenin sınırları aşılınca ve yaşadıklarımıza veya onları yaşatanlara gücümüzün yetmeyeceğini anladığımızda, nefret en baskın duygu olarak kalbi yemeye, yok etmeye başlar. Merhamet için yaratılan kalbin yok edilişi, Moğol saldırıları sonrası Bağdat Kütüphanelerinin durumuna benzer.

Günümüzü anlamak isteyenler, içeriden ya da dışarıdan, nereden bakılırsa bakılsın; internet, sosyal medya, televizyon, gazete hatta insanların gözlerinde dahi nefretin tahakkümünü görebilirler. Nefret, kimi zaman bir hayvana, bir eşyaya ya da tabiata; kimi zaman kelimelere, başka bir kimseye, hatta kişinin kendisine dahi hissedebileceği yaygın bir çağ hastalığı.

Yaratılmış insanın, kendisi ile aynı şartlarda ve aynı menzile doğru yol alan başka bir insandan nefret etmesi, yaşadıklarının şiddeti ve frekansı ile ilgilidir. Peki, insanın kendisinden nefret etmesine ne demeli?

İnsan kabullenemediklerine nefret duyma eğilimindedir. Ağır psikolojik hastalıkları saymazsak, kişinin kendisini kabul etmemesi ve kendisinden nefret etmesi, korkutucu olmakla beraber yaşadığımız yüzyıldaki yaygınlığı bu güne kadar görülmüş bir şey değildir.

Yaşıyor olduğumuz bu trajedi, Yunus Emre’yi anlayamamanın bir tezahürü müdür, bilinmez. Fakat O;

“Elif okuduk ötürü,

Pazar eyledik götürü,

Yaratılmışı hoş gördük,

Yaratandan ötürü” demişti.

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Avrupa ve dünyanın çeşitli devletleri, nefret suçlarının engellenmesi için kamusal alan olarak belirlenen; televizyon, sosyal medya ve genel olarak internet için çalışmalar yürütüyor. ‘Çalışmaların başlangıç yeri bu mecralar mı, yoksa insanın kendisi mi olmalı’ sorusunun cevabı aslında net.

Nefret yalnızca içte olunca insana zarar verir, fakat dışarıya yansıması hem insanı hem toplumu dehşete düşürücü sonuçlar doğurabilir. 2011 yılında Norveç’te 77 genci öldüren, Anders B. Breivik ya da 2019’da Yeni Zelanda'da 51 Müslümanı şehit eden Brenton Tarrant, nefretin dışarı yansımasının korkunç ve somut örnekleriydi. Yalnızca fiziki ölüm değil, insanın ruhen ölümü de nefrete dayanır. Mesela kucağındaki çocukla çaresizce sınıra doğru koşan göçmen bir anneye, kendisi de bir anne olan Avrupalı gazeteci tarafından atılan öldürücü (!) tekme gibi.

Eşya, tabiat, insan ya da toplum neyden nefret edersek edelim bilmemiz gereken şu; nefret etmek, nefret duymamızın nedenlerini asla ortadan kaldırmayacak. Fakat şifası merhamet olan nefret, Türk dizi ve filmlerinde 'büyük aşkları başlatan işaret fişeği' olarak hayatını sürdürmeye devam edecek.