Nefesler tutuldu, gözler TRT ekranlarında! Romanya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası grup aşamasındaki kritik karşılaşmada Romanya ile kozlarını paylaşıyor. Üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan zorlu mücadele öncesinde sporseverler maçın yayın saatine ve canlı yayın linkine odaklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu ve yayıncı kuruluş tarafından karşılaşmanın detayları duyuruldu. Peki, A Milli Erkek Voleybol Takımı Romanya maçı başladı mı, saat kaçta başlayacak? Türkiye - Romanya voleybol maçı hangi kanalda ve canlı skor nereden takip edilir? İşte dev maça dair tüm ayrıntılar…

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI ROMANYA MAÇI BAŞLADI MI, SAAT KAÇTA?

14 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak olan Romanya - Türkiye karşılaşması henüz başlamadı. Karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, NASIL CANLI İZLENİR?

Filenin Efeleri’nin Romanya ile karşılaşacağı dev mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.Karşılaşmayı televizyon ekranlarından TRT Spor Yıldız kanalından izleyebilir, aynı zamanda TRT İzle dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI CANLI SKOR SORGULAMA

Maçın canlı skor takibi ve anlık set sonuçları, TRT Spor canlı skor ekranı ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) resmi web siteleri üzerinden anlık olarak güncelleniyor.