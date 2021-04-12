Yurt dışında bu sanatı gerçekleştiren birini internette görerek başladığını anlatan Hüseyin Sarı, "Ben 7 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum. Yurtdışında bunu yapan bir sanatçıyı görerek başladım. Daha sonra bende bir tutkuya dönüştü ve çalışmalar peş peşe gelmeye başladı. Şu anda 200'ün üzerinde çalışmam var. " diye konuştu.