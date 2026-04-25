Nefes kesen şampiyonluk mücadelesi! 90+5'te gelen kupa 8 dakika sonra el değiştirdi

İngiltere Ulusal Ligi'nde York City ile Rochdale arasında yaşanan şampiyonluk mücadelesi gündem oldu.

Ulusal Lig'in en iyi iki takımı, son hafta maçında karşılaşırken maç öncesinde lider York'un 107, ikinci sıradaki Rochdale'in ise 105 puanı vardı. York'un üst lige çıkabilmesi için maçı kaybetmemesi gerekiyordu.

Rochdale, 90+5'te Dieseruvwe'nin golüyle 1-0 öne geçti. York ise 90+13'te Stones'un golüyle beraberliği yakaladı. Maç 1-1 tamamlanınca York, bir üst lige adını yazdırdı.

Sezonu 2. sırada tamamlayan Rochdale ise Lig 2'ye yükselmek için play-off turunda mücadele edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Memişoğlu duyurdu: 12 şehir hastanesi daha geliyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: 12 şehir hastanesi daha geliyor
23 yaş altı raftingcilerden bronz madalya
23 yaş altı raftingcilerden bronz madalya
Cevdet Yılmaz: Ev Sahibi Türkiye Projesi, sosyal devlet anlayışımızın güçlü bir tezahürü
Cevdet Yılmaz: Ev Sahibi Türkiye Projesi, sosyal devlet anlayışımızın güçlü bir tezahürü
Çin'in rekor ithalatı gümüşte fiyat beklentisini yükseltti
Çin'in rekor ithalatı gümüşte fiyat beklentisini yükseltti
Bakü’de âşıklık geleneğine büyük vefa: Şenlik ve alesker iki görkemli programla anıldı
Bakü’de âşıklık geleneğine büyük vefa: Şenlik ve alesker iki görkemli programla anıldı
İzinsiz salep orkidesi toplayan kişiye 699 bin lira ceza
İzinsiz salep orkidesi toplayan kişiye 699 bin lira ceza
Macron ve Miçotakis imzayı attı! "Anlaşma süresiz devam edecek"
Macron ve Miçotakis imzayı attı! "Anlaşma süresiz devam edecek"
İran'dan ABD'ye ciddiyet tepkisi!
İran'dan ABD'ye ciddiyet tepkisi!
Trump'tan İran kararı! Resmen iptal edildi
Trump'tan İran kararı! Resmen iptal edildi
Dünya devi Orkun Kökçü için harekete geçti
Dünya devi Orkun Kökçü için harekete geçti
Okan Buruk, derbi için Kur'an kursu öğrencilerinden dua istedi
Okan Buruk, derbi için Kur'an kursu öğrencilerinden dua istedi
Kocaeli'de izinsiz salep orkidesi toplayan kişiye kallavi ceza
Kocaeli'de izinsiz salep orkidesi toplayan kişiye kallavi ceza