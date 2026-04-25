Nefes kesen şampiyonluk mücadelesi! 90+5'te gelen kupa 8 dakika sonra el değiştirdi

İngiltere Ulusal Ligi'nde York City ile Rochdale arasında yaşanan şampiyonluk mücadelesi gündem oldu.

Ulusal Lig'in en iyi iki takımı, son hafta maçında karşılaşırken maç öncesinde lider York'un 107, ikinci sıradaki Rochdale'in ise 105 puanı vardı. York'un üst lige çıkabilmesi için maçı kaybetmemesi gerekiyordu.

Rochdale, 90+5'te Dieseruvwe'nin golüyle 1-0 öne geçti. York ise 90+13'te Stones'un golüyle beraberliği yakaladı. Maç 1-1 tamamlanınca York, bir üst lige adını yazdırdı.

Sezonu 2. sırada tamamlayan Rochdale ise Lig 2'ye yükselmek için play-off turunda mücadele edecek.