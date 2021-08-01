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Nefes alamayacağız! Meteoroloji saat verip uyardı sokağa çıkmayın

Nefes alamayacağız! Meteoroloji saat verip uyardı sokağa çıkmayın

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. Buna göre hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Hafta boyunca kavrulacağız. İşte yapılan açıklama...

Nefes alamayacağız! Meteoroloji saat verip uyardı sokağa çıkmayın

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

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Nefes alamayacağız! Meteoroloji saat verip uyardı sokağa çıkmayın

Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

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Nefes alamayacağız! Meteoroloji saat verip uyardı sokağa çıkmayın

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 34-38, Yalova'da 30-32, Tekirdağ'da 31-32, Sakarya ve Kocaeli'nde 37-39, Kırklareli'nde 36-40, Edirne'de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Nefes alamayacağız! Meteoroloji saat verip uyardı sokağa çıkmayın

Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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