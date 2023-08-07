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Nedim Şener Süleyman Özışık'la ilgili alçakça tweet atan Emre Uslu'ya ağzını payını verdi

Nedim Şener Süleyman Özışık'la ilgili alçakça tweet atan Emre Uslu'ya ağzını payını verdi

FETÖ firarisi Emre Uslu'nun hayatını kaybeden Süleyman Özışık'la ilgili tepki çeken tweetine yazar Nedim Şener'den "Seni New Jersey köpek mezarlığına görmeyecekler Emrullah. Vatansız bir köpek olarak yok olacaksın" yanıtı geldi.

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Kanser hastalığına yenik düşerek 52 yaşında aramızdan ayrılan gazeteci Süleyman Özışık'ın ölümüyle ilgili FETÖ firarisi Emre Uslu, rezil tweeti paylaştı.

Pek çok sayıda suçtan aranan hakkında yakalama kararı bulunan Uslu, "Gebermiş bu it. Ümraniye çöplüğüne gömün" diye tweet attı.

ABD'ye kaçan hain FETÖ'cüye tokat gibi cevap yazar Nedim Şener'den geldi.

Şener twitter hesabından "Seni New Jersey köpek mezarlığına görmeyecekler Emrullah. Seni New Jersey köpek mezarlığına görmeyecekler Emrullah. Vatansız bir köpek olarak yok olacaksın" ifadelerine yer verdi

"Vatansız bir köpek olarak yok olacaksın"

"Senin gibiler ise ancak cehennem ateşinin odunu olursunuz"

Öte yandan Şener, Taylan Kulaçoğlu'nun Özışık'ın ölümüyle ilgili skandal tweetine de yanıt verdi. Taylan'ın "Süleyman Özışık ölmüş.. İyi bilmezdik, ateşi harlı olsun." yorumuna Şener, "Ulan sen bilsen ne bilmesen ne paçoz; kim Cennetlik onu Allah bilir, senin gibiler ise ancak cehennem ateşinin odunu olursunuz" cevabını verdi.

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