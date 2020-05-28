Neden yarın çok genç olacak!..

Bir siyasetçi de misyon olması tek başına yetmez!..

Üstlendiği sorumluluk üzerin de vizyon sahibi de olmalıdır...

Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı bir milat olmuştur…



Çünkü bir Bakanın başarmak için aynı zamanda bir vizyon, bir derinlik ve yüksek irade sahibi olması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur…



Robert Fritz’in güzel bir sözü vardır;

“Asıl önemli olan vizyonunuzun ne olduğu değil, vizyonunuzun ne yaptığıdır.”

O sadece terör ile mücadelede başarılı olan bir bakan değil aynı zamanda terör ile mücadeleye gerek kalmaması için geleceği şekillendirmeye de çalışan bir bakan gerçeğidir...

Bunu anlamak için takip etmek gerekir...

Sadece terör ile mücadele vurgusuna bakmamak teröre giden yolları nasıl kesmeye çalışan projeleri bölge insanları ile buluşturduğunu da görmek gerekir...



O nedenle Bakan Soylu'ya , vizyonu ne olduğu değil, vizyonunun neler yaptığını görerek bakmak gerekir!..

Bakın terör ile mücadele böylesine büyük başarıya imza atarken bölge insanı ile böylesine sevgi ile buluşan bir bakanı bu ülke görmedi!..

Gören varsa söylesin de yazalım..



Terörle mücadelede ortaya koyduğu duruşun, söylemlerinin icraata dönüşmesinin ve ürettiği projelerin aslında sadece terörü bitirmeye yönelik olmadığı bölgenin yarını olan gençlerin devletin sıcak yüzü ile buluşturmaya yönelik olduğunu görmek insanı çok gururlandırıyor…



Bu yazıyı neden yazıyorum!..

Bakan Soylu Doğa ve Güneydoğu’daki genç kardeşlerimiz için muhteşem bir projeyi hayata geçirmiş..



Hani bir işi zamanında yapmak için “Yarın geç olmasın” deriz ya!



Bakan projenin adını bakın ne koymuş!..



“Yarın çok GENÇ olacak”



Çok ama çok anlamlı…



Bir ilk!..



Nedir bu proje…



Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ikamet eden lise çağındaki gençlerimizin tarihimizi yakından tanıma, bilim ve teknolojik gelişmeleri takip etme, kültür- sanat ve spor alanlarındaki başarılı isimlerle sohbet etme, çeşitli aktivitelere katılarak yetkinliklerini tanıma fırsatını bulma projesi…



Bölge gençlerimizi devletimizin, ülkemizin sıcak yüzü ile buluşturma “İşte benim ülkem bu” demelerine vesile olma projesi…



Lise çağındaki gençler için bir farkındalık oluşturma temeli üzerine kurulu projede amaç; kendini geliştiren, okuyan, sorgulayan, ülkesini, milli kimliğini seven ve tanıyan, bilimi ve teknolojiyi kullanan gençlerin yetişmesine destek verme projesi…

Belli ki projenin hazırlanmasında "Hacire Ana’nın evladını PKK’dan kurtarmak için gösterdiği olağanüstü çaba" ile Haluk Dursun Hoca’nın “Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız” sözü ilham kaynağı olmuş Bakan Soylu'ya..

Peki neler yapılıyor?





İlk grupta yer alan Ağrı, Hakkâri ve Van illerimizden gençlerimiz geçtiğimiz aylarda uçakla önce Çanakkale’ye getirilerek burada Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı ziyaret ettiler..



Tarih ile tanıştılar…



Çanakkale’de Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, Boşnak’ı, Laz’ı hepsinin nasıl bir bütün olarak mücadele verdiğini görürlerken şehitliklerde kendi bölgesinden atalarının isimlerini görerek gururlandılar…



Ardından İstanbul’a getirildiler..

Dolmabahçe, Ayasofya, Sultanahmet, Yerebatan Sarnıcı’nı gezdiler, İstanbul Boğaz turu yaptılar…

Milli ve Manevi değerleri ile tanıştılar..



Sonra 15 Temmuz Hafıza Müzesi’ni ziyareti ettiler.

O gece milletin darbeye karşı dik duruşunu, her türlü hainliğe karşı nasıl mücadele ettiklerini hissettiler.

İsimlerini sadece kitaplardan okudukları milli ve manevi yerleri gezerek görme fırsatı buldular…



İTÜ Teknokent ziyareti ile bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip ettiler. Kültür, sanat, edebiyat, spor ve medya dünyamızın önemli isimleriyle bir araya gelerek söyleşi yaptılar.

Gezi kapsamında kültür sanat dünyamızın önemli isimlerinden İskender Pala söyleşisine katıldılar...



Toyoto ve Ford fabrikalarını ziyaret ederek otomobil üretim sürecini yerinde incelediler, Japon ve Türk mühendislerle meslekleri ile ilgili sohbet etme imkanı buldular.

Sonra…

Yüksek Hızlı Tren ile tanışıp Ankara’ya geçtiler…

Anıtkabir ’de Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret edip anı defterini imzaladılar…

2. Meclis, müzeler, Geleneksel Sporlar (Etnospor) TOBB-ETÜ Teknoloji Merkezi’ne ziyaretler gerçekleştirdiler.

Tiyatro gösterisi izlediler…



Finalinde...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Vilayetler Evi’nde misafir edilip birlikte yemek yediler. Türk sporunun genç isimleri ile buluştular. Ampute Dünya Şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı ve Ampute Türk Milli Takım oyuncusu Barış Telli ve Filenin Sultanları ile bir araya gelip sohbet ettiler..

Bundan güzel bir proje olur mu?

Bu proje TV ekranlarına yansıdı…



O gençlerin yüzlerindeki ifadeye, sözlerindeki duygulara bakınca bu vatanın bir evladı olarak gururlandım…(arama motoru ile yarın çok genç olacak projesi yazıp izlemenizi isterim)



Muhteşem bir proje…



Şimdi bu gençler memleketlerine döndüğü zaman annelerine, babalarına, kardeşlerine, arkadaşlarına Türk devletinin sıcak yüzünü ne güzel anlatacaklar...



Gençlerin bu gezinin bitmemesi için dua ettiklerini, dönmemek istediklerini kendi ifadeleri ile görmek gerçekten insanı gururlandırıyor…



İşte Doğu ve Güneydoğumuzun geleceğini teşkil edecek bu gençleri böylesine muhteşem projelerle kazanıp devletlerinin sıcak yüzü ile buluşturduğumuz zaman, bilin ki o bölgeler devleti ile omuz omuza vererek ülkenin en önemli sorunlarından birinin makus talihlerini yenecektir…

Dağın hesabı asla tutmayacaktır, terör örgütünün propagandasını yapanlar devre dışı kalacaktır…



Bölgemiz gençleri kazanılacaktır..



Hem ülkemiz hem bölge halkı kazanacaktır…



İşte bu bir vizyondur…



Yani…



Bu harika proje ile okuyan, öğrenen ve sorgulayan aklıyla, sanatta ve sporda göğsümüzü kabartacak başarılarıyla, bilim ve teknolojiye yön verecek adımlarıyla, kendisi ve ülkesine inancıyla, memleketi ve milletine sevdasıyla; Güçlü ve Büyük Türkiye idealini yaşatacak bir gençlik için yola çıkıldı…



Projenin en önemli çıktısı;

Gençlerimizin süreçte öğrenecekleri bilgiler, gözlemleri ve yaşayacakları deneyimlerle doğru tercih yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aydınlık yarınları için geleceğe emin adımlarla yürümektir…



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sadece terör örgütü ile mücadele etmiyor. Bakan olduğu ilk günden bugüne geçen süreçte her yılbaşını, her bayramını Mehmetçiklerle dağlarda geçirip onlara moral verirken, diğer yandan da bölge halkına devletin şefkatli elini uzatıyor…



Bölgenin geleceği o gençler değil mi?

İşte bir bakanın, bir siyasetçinin vizyon ve misyon sahibi olmak budur...

Devlet aklı budu…

Başta Bakan Süleyman Soylu olmak üzere bu projeye emek veren herkesi yürekten kutluyorum…

Ne güzel değil mi;

YARIN ÇOK GENÇ OLACAK…

Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız...

Dedim ya,

Sadece misyon yetmez, vizyon da gerekir!..

O nedenle Soylu'nun İçişleri Bakanlığı milattır..

Anlaşılıyor ki yıllar sonra İçişleri Bakanlığı "Soylu'dan önce Soylu'dan sonra " diye hep anlatılacaktır...

Bunu halkın gözünden anlarsınız!..























