Neden Çin aşısı aldık güvenli mi fiyatı kaç lira? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın Çin'den alınan koronavirüs aşısıyla ilgili sorularına çok dikkat çeken yanıtlar verdi. Merak edilen tüm sorulara yanıt veren Bakan Koca, Çin aşısının ucuz olduğu için değil güvenilir olduğu için alındığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısıyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt verirken, "Türkiye bu kadar zavallı mı? Sonuçlarını bilmediğimiz aşıyı 83 milyona yapacağımızı mı düşünüyorsunuz? Türkiye bu kadar mı sorumsuz davranacak?" diye sordu.
İngiltere bugün yurttaşlarına Covid-19 aşısı yapmaya başlıyor. Almanya'da Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen ve en güvenilir aşı olarak görülen BioNTech/Pfizer'in Covid-19 aşısı ilk kez İngiltere'de uygulanmış olacak.
Sırada diğer Avrupa ülkeleri, ABD, Uzak Doğu'da Japonya, Latin Amerika'da Meksika, Şili ve Peru var. Varlıklarıyla övündüğümüz Türk bilim insanlarının aşısına belki de az ve en son bizler erişmiş olacağız. Şimdilik BioNTech'ten 1 milyon aşı temin edilecek.
Bu arada Sağlık Bakanlığı, yönünü Çinli Sinovac'ın geliştirdiği aşıya çevirdi. Bu aşıdan 50 milyon doz sipariş verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedariki ve aşı hakkındaki belirsizliklerden ötürü eleştiriliyor. Saymaz, bu yöndeki eleştiri ve iddiaları sormak üzere Bakan Koca'yı aradığını belirtti.