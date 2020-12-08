Neden Çin aşısı aldık güvenli mi fiyatı kaç lira? Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan eleştirilere yanıt verirken, "Türkiye bu kadar zavallı mı? Sonuçlarını bilmediğimiz aşıyı 83 milyona yapacağımızı mı düşünüyorsunuz? Türkiye bu kadar mı sorumsuz davranacak?" diye sordu.