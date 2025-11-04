Neden Bayern'i istemedi? Leroy Sane'den sürpriz itiraf

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, ülkesinin medyasına Bayern Münih'le sözleşme imzalamama kararını ve Galatasaray tercihinin nedenini anlattı.

Abone ol

Galatasaray'ın yıldızlarından Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak ajax maçı öncesinde Alman basınından Bild'e açıklamalarda bulundu. Sane, Bayern Münih ile sözleşme imzalamama nedenini de açıkladı.

Leroy Sane, "Neden Bayern Münih ile sözleşme uzatmadınız?" sorusunu yanıtladı.

Alman yıldız, "Karar verme zamanı yaklaştıkça, bu konuyu daha fazla düşündüm. Yeni bir sayfa açmak istedim. Galatasaray'ın hedefleri çok iddialı. Baskı çok fazlaydı. Bu yüzden geleceğimi Galatasaray'da gördüm. Herkesin kendi görüşü var ve bu normal. Transfer benim kararımdı. Kulübün hedefleri bana çekici geldi, bu yeni bir meydan okuma. Galatasaray dünya çapında tanınıyor, çok sayıda taraftarları var. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum. Düzenli olarak Avrupa'nın en iyi takımlarıyla rekabet ediyoruz ve orada da maçlar kazanıyoruz." dedi.

Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade eden Leroy Sane, hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmak olduğunu söyledi.

"Güçlü bir takımız ve Şampiyonlar Ligi'nde özel bir şeyler başarabiliriz. Hedeflerimiz iddialı; en azından play-off'lara kalmak istiyoruz. Bunun ötesinde ne olacağına gelince, göreceğiz."

Sane, Rams Park atmosferinin etkileyiciğiliğe vurgu yaptı.

"Bayern’le burada oynama fırsatım olmuştu. O zaman da atmosfer gerçekten inanılmazdı. Şimdi ligde her maçta bu ortamı yaşamak bambaşka bir şey. Bu atmosfer insana müthiş bir motivasyon veriyor. Liverpool maçında ise her şey çok daha yoğundu. Böyle maçları sık sık yaşayamıyorsunuz, bu yüzden neredeyse her iç saha maçında bunu deneyimleyebildiğim için gerçekten minnettarım."

Alman yıldız, Süper Lig için şaşkınlığını gizlemedi. Sane, Süper Lig'in çok zor olduğunu ifade etti.

"Beni gerçekten olumlu anlamda şaşırtan şey, burada oyunun ne kadar fiziksel oynandığı oldu. Lig sert, direkt ve hızlı. Maçlar dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Kalite de bazı insanların iddia ettiği kadar düşük değil."

“Bir alışma sürecim vardı, bu yüzden sahada başlangıçta her şey istediğim gibi gitmedi” diyen Sane, "Takım arkadaşlarımı tanımam gerekiyordu. Sahada birbirimizle nasıl iletişim kurduğumuzu öğrenmemiz gerekiyordu. Bu biraz zaman aldı. Ama son maçlarda gösterdiğim performanstan ve oyun tarzımdan çok memnunum. Bu ivmeyi sürdürmek ve aynı şekilde devam etmek istiyorum." şeklinde konuştu.